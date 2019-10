In occasione del Bicentenario dell'Infinito, Rai Scuola ha raccontato la giornata del 28 maggio, quando a Recanati migliaia di studenti hanno letto insieme il celebre idillio. Una puntata interamente dedicata al componimento, con interventi degli esperti, le letture dei più grandi attori italiani, la voce dei ragazzi che hanno raccontato cosa significa per loro, oggi, L'Infinito e come lo hanno voluto attualizzare con le iniziative didattiche realizzate nelle classi.