Corrado Augias incontra Valerio Magrelli e Franco Marcoaldi, due tra i maggiori poeti italiani contemporanei. A loro si aggiunge la voce di Bianca Maria Frabotta, che indaga anche la particolare sensibilità lirica delle donne. Un viaggio da Frost a Pasolini, da Montale a Emily Dickinson per raccontare la bellezza della parola poetica e la sua incisività nel mondo moderno, e per testimoniare che si può parlare di poesia anche in televisione.