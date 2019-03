Memex - Nautilus

Nautilus è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Un viaggio lungo 70 puntate in cui poter fare la conoscenza degli elementi di base e dei fenomeni scientifici che regolano e caratterizzano la vita sul nostro pianeta e non solo, che definiscono la nostra realtà, la nostra esistenza quotidiana. Elementi e fenomeni che con il nostro sapere scientifico possiamo trasformare in tecnologie sempre più avanzate, al servizio del progresso umano. Ogni puntata svela uno di questi argomenti, ne evidenzia le complessità, il funzionamento, ma anche gli aspetti più curiosi e inaspettati. Il baricentro del racconto è sempre e comunque quello scientifico, con i progressi della ricerca, la sua sperimentazione e quindi l'implementazione tecnologica. Senza mai tralasciare le problematiche dell'ecosistema sociale, economico e culturale connesse al rapporto che lega l'uomo alla scienza e quindi alla natura, all'ambiente, alla salute e alla tecnologia. In studio Luca Perri, astrofisico e divulgatore, approfondisce l'argomento della puntata con i principali esponenti del mondo della ricerca italiana, con lui Anna Pancaldi, che ci racconta le storie di scienza che ne hanno caratterizzato la storia e che hanno trasformato l'immaginario culturale dell'uomo sul tema. I servizi filmati, invece, completano il racconto, portandoci sul campo, dove la ricerca è in corso o ha già trovato applicazione.

ConduceLuca Perri con la partecipazione di Anna Pancaldi