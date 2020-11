I segreti del colore - RaiPlay

I segreti del colore

2020 Italia

Riproduci

"I segreti del colore" è un programma in 20 puntate dedicato alla storia delle tecniche artistiche nell'ambito delle pittura, che illustra le modalità realizzative dei capolavori del passato, le diverse tecniche pittoriche, le problematiche legate alla conservazione e al restauro delle opere d'arte, mostrando anche i centri d'eccellenza italiani nel settore e le scuole per chi vuole dedicarsi a questa attività. Il programma segue un filo cronologico, dall'antica Roma all'epoca moderna ed è articolato in due cicli, le prime dieci puntate sono dedicate alle tecniche realizzative della pittura murale; le seconde dieci puntate sono dedicate alle tecniche realizzative dei dipinti su tavola e su tela.